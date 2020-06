SCILLA Ripartono i lavori della Strada provinciale per Melia

sp melia

Sono ripresi i lavori di manutenzione della Strada provinciale 15 Scilla-Melia. Dopo circa due mesi di interruzione a causa del lockdown, il cantiere è stato riaperto e la fine dei lavori è prevista per il mese di agosto. Della messa in sicurezza dell'arteria si era interessato Vincenzo Porpiglia, mentre Giovanni Luca Bellantoni aveva lanciato una petizione popolare per sollecitarne la manutenzione.