E' festa a Bagnara Calabra per i 100 anni di nonna Angiolina

E festa per nonna Angiolina Il ventennio fascista, la Seconda Guerra Mondiale. La nascita della Repubblica, il Boom economico, la guerra fredda, gli anni di piombo. La P2, Tangentopoli, le Torri Gemelle, l’Isis e la pandemia mondiale del CoronaVirus. Come si possono riassumere cent’anni? Lo saprà Angiolina Romeo, che domenica scorsa li ha compiuti, a Porelli di Bagnara Calabra.

Gli occhi pieni di gioia per la casa piena di parenti, le mani nodose in grembo, mani di chi ha lavorato sin dai quattordici anni: “Io ricamavo, cucivo”. Specializzazione: “cappellista”. “Sì, ma voleva fare la suora…” ricordano i parenti; invece arrivano otto figli, la prima, Lucia, nel ’44, l’ultimo nel ’63, Rosario II, dopo che Rosario I, l’anno prima, era morto a soli due anni. Angiolina nasce a Paola, da adolescente si trasferisce a Reggio, dove si sposa e mette radici. Il marito Carmelo muore nel 1985, “un duro colpo – dice Domenico, il figlio – che ha superato grazie all’amore dei suoi figli”.

Angiolina mamma è stata “un sergente di ferro: donna scrupolosa e puntigliosa, altruista e disponibile con tutti”, che “ha saputo tirare su una famiglia numerosa con immani sacrifici, senza mai farci mancare nulla”. “Sono convinto che donne così non ne esistano più”; già, perché la tempra è forte e la scorza è dura, e dopo la perdita di un figlio e del marito, Angiolina supera anche un’estrema unzione per una polmonite, nel 2017: “e ce la siamo vista brutta” ricorda Padre Giuseppe Calogero, giunto ad omaggiare la neo-centenaria assieme al sindaco Gregorio Frosina. Per le nuore è la “suocera d’oro”; bilancio? 8 figli, 19 nipoti, 11 pronipoti ed una tris-nipote. Angiolina è contenta, sorride, batte le mani, taglia il nastro simbolico del secolo d’oro e spegne (con qualche aiutino) le tre candele per le tre cifre della torta; Domenico ci tiene a ringraziare “Melina, mia sorella, che si occupa di lei”. Auguri, Angiolina.

Fonte - Quotidiano del Sud - gi