Polizia di Stato. A Reggio Calabria arrivano altri 90 poliziotti

Polizia di Stato Reggio Ieri mattina, presso la Villa Comunale di Reggio Calabria, alla presenza del Prefetto Massimo Mariani, il Questore Maurizio Vallone presenta i 90 Agenti della Polizia di Stato che nel corso dell’ultimo mese, in maniera scaglionata per esigenze legate all’emergenza COVID in atto, sono giunti a rafforzare l’organico della Questura.

L’incremento del personale in servizio presso gli Uffici della Questura di Reggio Calabria è stato uno dei principali obiettivi perseguiti dal Capo della Polizia su richiesta del Questore Vallone ed è stato realizzato attraverso l’odierna assegnazione di 65 Agenti in prova del 208° corso di formazione appena concluso, e 25 Agenti provenienti da altre sedi e qui trasferiti su loro richiesta.



I neo assegnati e trasferiti sono stati destinati sia agli Uffici della città che ai Commissariati distaccati per l’espletamento di tutti i servizi di istituto garantiti dalla Polizia di Stato nel territorio reggino ed in particolar modo al Controllo del territorio, settore nel quale sono stati inseriti il maggior numero dei nuovi Agenti.

Significativo il rafforzamento della Squadra Mobile e delle Sezioni distaccate di Gioia Tauro e Siderno con l’arrivo di ben 10 nuovi Agenti.



Analogamente sono state rafforzate la Divisione Anticrimine per le sue funzioni di contrasto ai patrimoni della N’drangheta e la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale per i controlli degli esercizi pubblici titolari di licenze di polizia amministrativa.



Nuove assegnazioni hanno interessato anche il ruolo dei Dirigenti/Funzionari in servizio presso la Questura di Reggio Calabria: il Vice Questore Aggiunto Dr Carlo Casaburi, già in servizio presso il Commissariato di P.S. di Merano, ha assunto il ruolo di Dirigente del Commissariato di P.S. di Polistena, sostituendo il Commissario Capo Marco Gagliano, che a sua volta ha assunto il nuovo incarico di Dirigente del Commissariato di P.S. di Taurianova. Ed ancora, il Commissario Francesco Cipriano è andato a rafforzare la squadra della Digos della Questura.

Il Questore Maurizio Vallone, nell’augurare una proficua carriera al personale della Polizia di Stato neo assegnato, evidenzia l’attenzione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza pone sulle esigenze della provincia di Reggio Calabria, realtà territoriale che necessita di una qualificata presenza per far fronte alle innumerevoli esigenze operative della città.