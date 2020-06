AgrariaUniRC| Biblioteca di Agraria: Seminario con Paola Adamo per conoscere il suolo attraverso i proverbi popolari

MedIl ciclo di seminari online dal titolo “Open Green: il verde oltre lo schermo”, promosso dalla Biblioteca di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria giunge al suo terzo e atteso appuntamento. Martedì 23 giugno alle ore 16 sulla piattaforma Microsoft Teams (codice del Team: 5jjn1cf) la Prof.ssa Paola Adamo (Ordinario di Chimica agraria, Università di Napoli “Federico II”/ Presidente della SISS, Società Italiana di Scienza del Suolo) tratterà il tema: “Dalla terra una saggezza condivisa: conoscere il suolo attraverso i proverbi popolari delle regioni italiane”. L’iniziativa aderisce a “Il maggio dei libri”. Durante il seminario verrà presentato il volume “I proverbi del suolo / Soil Proverbs”, promosso dalla SISS e di cui la Prof. Adamo è co-editor.

La saggezza popolare è una saggezza condivisa e informalmente trasmessa tra le generazioni. Una saggezza facilmente memorizzabile, che non necessita di fissarsi nel documento scritto. I proverbi condensano gli insegnamenti più importanti, quelli che occorre assumere a guida dei comportamenti personali e sociali. Nelle società rurali i proverbi prendono spesso spunto dall’esperienza della vita e del lavoro, da una quotidianità contrassegnata da un rapporto vitale con la campagna, la natura, l’agricoltura. Nei proverbi i fenomeni osservati vengono ad assumere un valore esemplare, spesso analogico. Nei proverbi si condensano anche conoscenze che orientano il lavoro, riguardo alla gestione delle piante e degli animali, a regole di comportamento, al clima e alla meteorologia. Se i proverbi rappresentano le radici di una comunità e le radici a loro volta traggono nutrimento dal suolo, non sorprenda allora come molti proverbi abbiano proprio a che fare con il suolo. La conoscenza del suolo che i proverbi italiani ci trasmettono rispecchia la varietà delle culture e delle identità regionali, così come la varietà degli ambienti e dei suoli con cui le comunità hanno a che fare. La conoscenza del suolo rappresentata nei proverbi spesso ci appare fondata su esperienza concrete e interessante anche dal punto di vista scientifico. In altri casi essa si lega a miti e credenze che spesso risalgono a tempi antichissimi e che sono altrettanto importanti per capire l’orizzonte culturale che è stato di riferimento per le comunità rurali.

NOTA DI PARTECIPAZIONE AL CICLO DI SEMINARI:

I seminari, della durata massima di due ore, avranno luogo sulla piattaforma Microsoft Teams, in un Team dedicato (nome: OPEN GREEN – Il verde oltre lo schermo / codice del Team: 5jjn1cf). Per chi non aderisce al Team, il link per partecipare ai singoli eventi sarà reso noto sulla pagina web del Dipartimento di Agraria (http://www.agraria.unirc.it/) e sugli altri social media, qualche giorno prima della data programmata. Ai partecipanti con presenza registrata verrà rilasciato attestato utile per il conseguimento di CFU.

Media 1 2