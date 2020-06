Salute & Benessere, la nuova rubrica di CostaViolaNews.it

Salute BenessereAl via la nuova rubrica di CostaViolaNews.it "Salute & Benessere". Condotto da Carmelo Tripodi, in questa prima puntata il format si occupa di sana alimentazione e attività fisica. Protagonisti Carmine Sofio, Biologo Nutrizionista e Domenico Caratozzolo, Dottore in Scienze Motorie e Massoterapista, che insieme hanno deciso di dare vita al progetto "Body & Diet" approccio integrato tra alimentazione e allenamento personalizzato.

Si tratta di un progetto di lavoro e di divulgazione scientifica tra due professionisti della salute volto a illustrare quali sono le basi teoriche e le applicazioni pratiche al conseguimento più efficiente dei risultati in campo clinico, dimagrante e sportivo. Nel prossimo appuntamento si parlerà di una tematica molto comune che affligge sopratutto le donne, e non solo, "cellulite e ritenzione idrica".

