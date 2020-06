Posa delle fioriere sul lungomare: Domenica 14 giugno a Bagnara Calabra iniziativa dell'Associazione "Nella mia Città"

Nella mia CittàAmici ci siamo! Domenica mattina vi aspettiamo numerosi per la posa delle fioriere sul Lungomare. Qualcuno ci ha fatto giustamente notare che la nostra “ Via Marina “ non versa in buone condizioni di manutenzione e che le fioriere saranno collocate su muretti fatiscenti. Quello che crediamo è che il posto dove viviamo, la nostra comunità abbia bisogno di segnali di bellezza subito, anziché aspettare ciò che andrebbe fatto prima di qualcos’altro e rimanere immobili. Per cui si, inonderemo di fiori quei muretti diroccati e ci auguriamo che molti siano con noi a condividere questo momento di festa. Allora appuntamento alle ore 7,00 (chi non riuscisse per quell’ora va bene anche più tardi), in Piazza Ex Lido.

Ci saranno sei squadre di lavoro capitanate da “mastri” e “giardinari” a cui tutti gli altri ci aggregheremo per i servizi di supporto (trasporto dei materiali, pulizia delle aree circostanti, ecc…). Ad ogni squadra sarà comunicata la propria zona di pertinenza, per la posa di circa 30 fioriere ciascuna, da Piazzale Musella fino all’estremità nord di Marinella, prima della salita verso la torre. Ognuno venga munito di mascherina, guanti e, se possibile, scopa, paletta e sacchi per l’immondizia (non neri).

Da lunedì mattina tutti dovremo adottare e prenderci cura di queste piante, a tal proposito chi volesse farlo, magari abitando nelle vicinanze, potrà comunicarci la sua disponibilità in modo tale che, unitamente a quelle già ricevute da commercianti, imprenditori e privati, si potrà stilare un calendario settimanale ed evitare così che le piante non vengano annaffiate o, al contrario, che ricevano più acqua del necessario.

Infine sia domenica che nei giorni successivi sarà possibile contribuire liberamente per coprire le spese di vasi, fiori e materiali vari, e confrontarsi con il gruppo dell’Associazione

sulle idee e i progetti per Bagnara nostra.

Associazione Nella Mia Città