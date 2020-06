BAGNARA CALABRA Parte l'isola pedonale.Istituita dalla Giunta Comunale dal 12 giugno al 31 ottobre

Isola Pedonale 2020

Anche quest'anno si parte con l'isola pedonale, e così come gli altri anni viene interessato il Corso Vittorio Emanuele II da Via Don Minzoni a Via Roma. Due le novità di rilievo, la prima è che si arriva al 31 ottobre, quindi con un prolungamento piuttosto lungo rispetto agli anni precedenti, e l'altra è quella che, chi è in regola con il decreto legge del 19 maggio 2020, sarà esentato dai relativi oneri tributari.