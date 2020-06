BAGNARA CALABRA Riapre il mercato settimanale, la soddisfazione di ANVA Confesercenti

Antipasqua - BorrelloRiapre a Bagnara Calabra, e nella sede storica, il mercato settimanale. C’è soddisfazione tra i commercianti per la sistemazione nel Piazzale Musella, per ora solo il settore alimentare ma dalla settimana prossima si aggiungerà anche l’abbigliamento, e c’è anche il plauso di Domenico Borrello presidente ANVA Confesercenti: <<dopo un lungo lavoro svolto dalle associazioni di categoria, e con l'aiuto di un gruppo di commercianti siamo riusciti a fare svolgere il mercato. Vorremmo ringraziare l'Amministrazione Comunale che ci ha appoggiato in pieno nel nostro progetto. Un altro risultato importante l'abbiamo ottenuto anche a Reggio Calabria, infatti dopo molti incontri siamo riusciti a trovare una soluzione per poter lavorare nelle varie piazze cittadine>>.

Anche Rosario Antipasqua, direttore ANVA Confesercenti, commenta entusiasticamente il risultato raggiunto a Bagnara <<grazie al lavoro – dice - di Domenico Borrello e di Enzo Andiloro (FIVA Confcommercio). Abbiamo dimostrato – continua - che con l’impegno e il coinvolgimento della categoria si possono regolamentare i mercati edottenere risultati soddisfacenti per tutti>>. Antipasqua guarda anche a Reggio e all’attività che come associazione di categoria la Confesercenti sta portando avanti: <<stiamo lavorando affinché vengano riorganizzati tutti i mercati della provincia, e già ieri mattina abbiamo raggiunto un risultato importante, attraverso il coinvolgimento dell’assessore Anghelone, e della dott.ssa Loredana Pace dirigente settore Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria, ponendo le basi per la riapertura dei mercati in città. Servono mercati ben gestiti, organizzati, e frequentati da chi è in regola magari rafforzando i controlli che fin’ora sono mancati>>.

Altro tema toccato è quello della Tosap con la proposta di Confesercenti, già accettata dall’Anci, dell’esenzione del tributo per i primi sei mesi dell’anno e della riduzione del 50% per gli altri sei mesi. <<E’ un momento di particolare crisi per gli operatori del settore, servono sostegni economici che aiutino la categoria a superare le difficoltà causate dal coronavirus. E’ un iniziativa che stiamo portando avanti a livello nazionale e che speriamo possa trovare accoglienza ed essere approvata da parte degli Enti decisori>>.

