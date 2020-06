Di che sentiero sei?, lanciata dal Coordinamento Costa Viola la raccolta fondi per rilanciare l'escursionismo

Di che sentiero sei Il Coordinamento Costa Viola ha lanciato la campagna di raccolta fondi “Di che sentiero sei?” per ripristinare i sentieri escursionistici dell’omonima area reggina. L’obiettivo è recuperare quei percorsi in cui, negli anni scorsi, i volontari del Coordinamento hanno guidato numerosi turisti. Per fare ciò, adesso, a causa della mancata manutenzione conseguente al lockdonwn, oltre al lavoro dei volontari occorre acquistare attrezzature per la pulizia e materiale per installare una segnaletica adeguata.

Infatti la finalità della raccolta fondi è anche quella di consentire a chiunque di godere dei sentieri senza il rischio di perdersi o dover rinunciare all’escursione perché i percorsi sono inagibili. “Una volta terminati questi interventi, i sentieri della Costa Viola potranno essere inseriti nelle mappe ufficiali - spiega Maurizio Gramuglia, presidente del Coordinamento - se le donazioni saranno sufficienti sarà anche possibile realizzare una via ferrata per creare dei percorsi per i più avventurosi, sempre in totale sicurezza”.

Tra gli obiettivi della raccolta fondi c’è quello di creare degli accessi per le bellissime spiagge di Cala Janculla e Cala Leone, oggi raggiungibili solo via mare. Il nome della campagna “Di che sentiero sei?” vuole rievocare il carattere che ha ognuno di questi sentieri e l’affinità con chi sceglie di percorrerli. Così il Tracciolino diventa Romantico per via dei panorami mozzafiato che permettono all'osservatore di spaziare con lo sguardo verso l'infinito.

Il sentiero Francese è Elegante per via del profumo che sprigionano le piante officinali presenti lungo il percorso, in modo particolare l'origano e il finocchietto selvatico; il sentiero Dei Mestieri è Tenace ricordando i nostri antenati che lo percorrevano quotidianamente per andare a lavorare nei campi; Il sentiero di Serro Tavola è Saggio per via del fortino magno greco che ci ricorda la nostra discendenza ellenica; l sentiero di Monte Cocuzzo è Sportivo per via della repentina altezza che si guadagna in poco tempo. Nel futuro a questi percorsi si aggiungerà il sentiero di Sant’Antonio, che collegherà Palmi, Seminara e Melicuccà. La raccolta fondi è già attiva sulla piattaforma gofundme.com.