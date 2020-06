SCILLA Giornata Mondiale degli Oceani. I Volontari puliscono la spiaggia

Giovabnni Luca BellantoniIn occasione della Giornata Mondiale degli Oceani e in collaborazione con l’operazione Spazzamare Clean Sea Life, un gruppo di volontari, coordinati da una squadra di sub a cura dello Scilla Diving Center (Paolo Barone, Cristina Condemi, Maurizio Marzolla, Rocco Pirrotta, Maurizio Crea, Tristano Scarpetta e Giovanni Luca Bellantoni) ha ripulito i fondali marini antistanti la baia di Scilla.

La spiaggia invece è stata ripulita da un altro gruppo di volontari (Anna Scalzone Giovanna Martello, Aurora De Franco, Simone Perina, Carmelo Magenta, Giuseppe Pontillo, Angela Latella, Michael Palamara) del gruppo Facebook "Cambiamo Scilla". Sono stati raccolti rifiuti di ogni genere come: vetro, lattine, plastica, metalli vari, decine di metri di lenze per la pesca arenate e abbandonate sul fondo con gli ami e una padella di alluminio. <<Numerose le presenze di sub e cittadini volontari,- spiega Giovanni Luca Bellantoni- parliamo di una decina di subacquei compresi i cineoperatori, e una trentina di scillesi a raccogliere rifiuti sulla spiaggia. Un totale di circa 50 sacchi di spazzatura e detriti in meno sulle nostre meravigliose coste>>. Lo smaltimento dei rifiuti è stato curato dall’Ufficio Tecnico comunale e dell’ AVR.

Tina Ferrera