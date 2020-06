A2, lavori di manutenzione tra gli svincoli di Rosarno e Gioia Tauro

Lavori Rosarno Proseguono gli interventi di manutenzione programmata della pavimentazione, lungo l’A2 "Autostrada del Mediterraneo", in provincia di Reggio Calabria

Nel dettaglio, a partire da oggi e fino a venerdì 26 giugno 2020, sarà in vigore la chiusura della carreggiata sud con disposizione del traffico sulla carreggiata nord predisposta a doppio senso di circolazione, tra i km 382,300 e 389,300, nonché la chiusura della rampa di ingresso in direzione Reggio Calabria dello svincolo di Rosarno.

I veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, diretti a Reggio Calabria, potranno immettersi in autostrada in corrispondenza del successivo svincolo di Gioia Tauro.



Gli interventi, affidati mediante procedura di Accordo Quadro, consistono nella rimozione della vecchia pavimentazione e nel suo rifacimento ex novo con l’utilizzo di asfalto drenante.