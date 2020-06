BAGNARA CALABRA Associazione Commercianti, si dimette il commissario Domenico Soldano

Domenico Soldano Anche se il Coronavirus non è ancora stato sconfitto e le conseguenze sul piano sociale ed economico si potranno, probabilmente, quantificare solo in autunno, tuttavia è tempo di ripartire, di rimboccarsi le maniche e trovare il modo per risollevarsi. In tal senso credo sia arrivato il momento di formalizzare le dimissioni dall’incarico di Commissario dell’Associazione Commercianti, (con decorrenza immediata), per lasciare spazio a nuove idee e nuove energie che sono sicuro i soci sapranno esprimere.

Il mandato che ho avuto l’onore di ricoprire era solo temporaneo e si sarebbe dovuto chiudere all’inizio del 2020, ma una serie di imprevisti, non ultimo l’emergenza Coronavirus, mi hanno indotto a mantenerlo anche per senso di responsabilità. Soprattutto nel momento in cui ho chiuso la mia Azienda, che come tutti sanno è stata tra le più colpite da questa crisi senza precedenti, ho sentito il dovere di dare il mio piccolo contributo di sostegno e di incoraggiamento a tutti gli esercenti, associati e non, preoccupandomi di divulgare quante più informazioni riuscivo ad acquisire con tutti i mezzi a mia disposizione. A tal proposito devo ringraziare Carmelo Tripodi di Costaviolanews, che con le sue dirette facebook, a cui ho partecipato quasi come ospite fisso fin dal mese di marzo, mi ha dato l’opportunità di esprimere il mio pensiero e soprattutto di rendere un servizio, spero utile, alla categoria che rappresento.

Vorrei ricordare che quando la cosiddetta Fase 2 era ancora un’ipotesi allo studio del Governo centrale, noi pungolavamo già l’Amministrazione per un cambio di passo in vista della ripresa, anticipando temi come la Revisione del Regolamento Cosap e l’azzeramento della tassa di occupazione del suolo pubblico. (Oggi diventata legge). Abbiamo anche costituito una Delegazione tecnica per rappresentare ufficialmente alcune proposte e affrontare argomenti di primaria importanza. L’incontro con l’Amministrazione, avvenuto il 6 maggio, ha portato risultati che mi piace ricordare come l’esonero della TARI per i 3 mesi del lockdown e l’istituzione di parcheggi a tempo nelle traverse del Corso Vittorio Emanuele in concomitanza con l’avvio dell’isola pedonale. Naturalmente non siamo soddisfatti perchè, ancora una volta, ci siamo scontrati con le estenuanti barriere burocratiche, con le note carenze tecniche e amministrative del nostro Comune, avvinghiato dalle emergenze quotidiane e dalle difficoltà economiche e, permettemi di dire, da una forte carenza di progettualità e programmazione.

D’altra parte, in questo tempo in cui ho rappresentato l’Associazione ho sperimentato in prima persona il muro di gomma di fronte a proposte di ampio respiro come la Cessione di beni pubblici a terzi per gestire l’Auditorium, o la Costituzione di una Società Mista per la gestione del Porto, o lo scambio di servizi tra Comune e cittadini attraverso il Baratto Amministrativo. Infatti, la mia idea di sviluppo del paese, sulla base della mia piccola esperienza in campo turistico e imprenditoriale, passava attraverso alcune scelte strategiche che valorizzassero le bellezze naturali, ma anche le eccellenze in campo gastronomico, artistico e artigiano. Purtroppo, però, anche su temi più spiccioli riguardanti la categoria, i risultati conseguiti sono stati minimi. L’unica cosa positiva che mi sento di dire, è un sentito ringraziamento nei confronti del Sindaco, Gregorio Frosina, per la sua naturale disponibilità e correttezza anche quando i ruoli hanno imposto confronti duri e toni molto accesi.

Prima di passare ai ringraziamenti nei confronti dei soci per la fiducia che mi hanno accordato e che spero di aver ricambiato con l’entusiasmo e la serietà che ho profuso in ogni occasione, compatibilmente con i miei impegni di lavoro, vorrei esprimere con sincerità e trasparenza qualche punta di delusione che inevitabilmente si accumula quando si riveste un ruolo pubblico e che oggi mi spinge a considerare necessaria e irrevocabile la decisione di restituire il mandato all’Associazione. Quando ho assunto l’incarico di Commissario mi sono dato il metodo del dialogo e della collaborazione con tutti. Per ovvi motivi, gli interlocutori primari sono state le istituzioni locali e in particolare l’Amministrazione Comunale, ma non mi sono mai sottratto nè alle critiche nè al confronto con chiunque avesse idee nuove, associati e non. E ci tengo a puntualizzare che faccio sempre tesoro delle critiche costruttive, mentre non riesco a tollerare le polemiche sterili o gli attacchi personali.

La mia esperienza lavorativa e imprenditoriale mi ha insegnato che non bisogna mai chiudersi a riccio di fronte alle difficoltà e, soprattutto, che un problema può trasformarsi in un’opportunità. Mi spiego meglio. E’ vero che da noi è tutto più faticoso perchè scontiamo il prezzo di una classe politica che non ci ha mai tutelati, ma chi ha deciso di fare l’imprenditore non può guardare ad un metro dalla propria porta, non può pensare di sviluppare i propri affari magari ostacolando i suoi colleghi. La solidarietà e la collaborazione, specie in un momento difficile come questo, non può essere riservata solo al proprio nucleo familiare, ma deve essere estesa alla società che ci circonda, perchè se cresce l’economia locale, cresciamo tutti.

Detto ciò, se non vengono apprezzati gli sforzi, se esistono pregiudizi, se si arriva alle offese personali, allora scusate, ma non permetto a nessuno di demolire la mia serenità e la mia dignità di cittadino e di imprenditore che contribuisce concretamente all’economia di questo paese, non solo pagando le tasse, ma elargendo contributi a favore di qualunque iniziativa e mettendo a disposizione della comunità ogni mezzo in suo possesso. Consapevole che si possa sempre fare meglio e di più, ringrazio ancora tutti i soci e gli amici del Direttivo, e mi auguro che presto l’Associazione possa individuare una nuova figura che la rappresenti e la tuteli, non mancando di dare il mio piccolo contributo ogni volta che ce ne sarà bisogno.

Domenico Soldano