RecuperiAMO i sentieri della Costa Viola!

Adesso vogliamo fare di più.Dedicare del tempo e auto-tassarci non è sufficiente a garantire agibilità, serve una manutenzione continua e una segnaletica adeguata.Inoltre la vegetazione fitta, i tratti esposti in alcuni punti e la mancanza di investimenti pubblici, sacrificano queste importanti risorse che possono garantire posti di lavoro tutto l'anno e quindi indotto economico per gli operatori turistici.Fai una donazione!Appena i sentieri saranno pronti organizzeremo molte iniziative alle quali sarai invitato a partecipare, gratuitamente .Con il tuo aiuto riusciremo a garantire l'accesso ai sentieri, a mantenerli puliti e sicuri, a tenere vivo il turismo sostenibile, anche in tempo di Coronavirus.Proprio la pandemia non ci ha consentito di adoperarci, anche quest'anno, per riaprire i sentieri, adesso da soli non ce la possiamo fare.Servono attrezzature e forza lavoro, i soli volontari non bastano.Il tuo impatto sulla comunitàI sentieri della Costa Viola possono dare un grande contributo all'economia dei Comuni che ne fanno parte.Il trekking, il turismo lento, la riscoperta dell'arte, delle tradizioni, della storia, della gastronomia e dei miti di questa terra, sono il nostro futuro, un futuro che vogliamo costruire con il tuo aiuto.Grazie!