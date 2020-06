BAGNARA CALABRA Il Comandante Franco Parisi negativo al doppio tampone, "da ieri ho chiuso la mia esperienza con il Covid-19"

Franco Parisi<<Sono stati mesi lunghissimi, quasi interminabili da quando ho dovuto affrontare il mio isolamento a causa del covid-19. Ad oggi finalmente dopo aver effettuato il doppio tampone, entrambi con esiti negativi, posso dire a gran voce e senso di responsabilità civile e personale di aver combattuto con grande resilienza la mia esperienza contro il virus, puntualizzando come fin dal primo momento le mie condizioni di salute siano state sempre ottime poiché asintomatico>>. Con queste parole il Comandante Franco Parisi, in servizio sulle navi di Costa Crociere, ha commentato la fine di una lunga odissea che lo ha visto protagonista, suo malgrado, di un’ esperienza che mai avrebbe immaginato di vivere.

Il Comandante Parisi dopo aver preso le dovute precauzioni ed essersi consultato con il Dipartimento Sanitario dell‘ASP di Reggio Calabria, e in accordo con il medico di fiducia può finalmente tornare ad una vita normale fatta di affetti familiari, passeggiate ed incontri con gli amici. <<Da ieri 5 giugno ho chiuso definitivamente la mia esperienza con il Covid 19, e le Autorità competenti dopo l’assoluta certezza della negatività dei tamponi e della completa guarigione lo hanno notificato al Sindaco di Bagnara Calabra che mi ha comunicato la fine della quarantena – racconta commosso Franco Parisi - come persona di mare con 35 anni di esperienza so che la vita non e’ sempre facile e tranquilla e tra tutte le vicende vissute ho affrontato anche questa con coraggio, determinazione, in sintonia e con il sostegno morale di tutti gli amici, e dei miei familiari che ringrazio profondamente>>.

Il Comandante Parisi ci tiene a ringraziare il dott. Paolo Pensabene <<persona dotata di grande senso di responsabilità e umanità. Grazie al suo immenso aiuto, ai suoi consigli e al supporto, seppur a distanza, mi ha guidato da vero professionista e con grande senso del dovere a mettere fine a questa vicenda, che mi ha reso più forte di prima e pronto a ritornare al più presto al mio lavoro, sulle mie navi da crociera. Voglio, infine, ringraziare anche la Croce Rossa di Bagnara Calabra per il loro supporto e servizio.

