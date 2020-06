SCILLA Festa della Repubblica: i festeggiamenti dell'Associazione Marinai d'Italia

Associazione Marinai dItalia L'Associazione Marinai d'Italia comunica che nella ricorrenza del 2 giugno, e nel pieno rispetto delle regole sul Covid-19 su distanziamento e protezioni, ha tenuto una semplice ed austera manifestazione. Alle ore 08.00 ha effettuato un Alzabandiera con picchetto ristretto a soli 7 Marinai accompagnati dall’Inno Nazionale, alle ore 19.30 l’Ammaina Bandiera con lettura della Preghiera del Marinaio.

Per l’occasione, è stata sistemata un’asta di 8 metri idonea ad accogliere una Bandiera di 2 mt per 3 mt, all’ingresso del Castello di Scilla per attirare l’attenzione sulla giornata del 2 Giugno, grande esempio di Democrazia da 74 anni, e sull’alto valore di Unità Nazionale che racchiude la nostra Bandiera. Il nostro Gruppo di ex Marinai a così voluto contribuire alle tante iniziative Istituzionali che si sono tenute in tutta Italia, pur senza la presenza dei Cittadini.

Dopo l’Alzabandiera del mattino ci siamo recati presso l’abitazione della Sig.ra Annunziatina Siclari vedova Papalia, per rendere omaggio floreale (come ogni anno) ad un suo congiunto nostro Concittadino, Sergente Maggiore Aviazione Rocco Siclari eroe morto in guerra decorato con Medaglia d’Argento alla Memoria. Hanno partecipato, anche loro in numero ridotto, gli Amici della Lega Navale di Scilla a cui ci accomuna la piena condivisione da quasi un decennio. Dell’evento sono state informate le Autorità locali.