SIDERNO Certificato di "Lodevole Servizio" dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione per il dott. Giuseppe Marino

Dott. Giuseppe MarinoAncora un riconoscimento per il dott. Giuseppe Marino funzionario e vice segretario del Comune di Bagnara Calabra. Questa volta arriva da Siderno e dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione che ha certificato nei giorni scorsi il “Lodevole Servizio” <<prestato dal Dirigente durante il lungo periodo di gestione del dissesto finanziario, il quale ha espresso una seria ed alta professionalità in seno alla gestione della Commissione>>. Lo stato di “Lodevole Servizio” vale a tutti gli effetti di legge ai fini della progressione di carriera e della valutazione dei concorsi interni ed esterni nelle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, ed è stato trasmesso a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria e al Sindaco di Bagnara Calabra.

Nella certificazione viene specificato il ruolo del Dott. Marino, la valida e proficua attività, e gli eccellenti risultati raggiunti nel corso dei cinque anni e oltre della gestione del dissesto finanziario del Comune di Siderno. Inoltre viene evidenziata la serietà ed onestà durante l’attività espletata, oltre l’orario d’obbligo, l’alta professionalità, l’esperienza e le notevoli capacità professionali dimostrate. Il lavoro svolto a Siderno quindi è stato ampiamente positivo soprattutto in ragione della fattiva collaborazione nell’azione amministrativa per la formazione dei ruoli e per la riscossione dell’enorme massa tributaria. Anche il sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina si è voluto complimentare con il Dott. Giuseppe Marino <<che conferma la validità delle scelte effettuate da questa Amministrazione Comunale nel puntare su un funzionario, la cui professionalità è riconosciuta è ormai unanimemente riconosciuta>>.

Red