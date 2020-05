BAGNARA CALABRA I ragazzi tornano a ripulire le spiagge libere

Pulizia spiaggia Il gruppetto capeggiato dal giovane Mario Calarco non lascia, ma raddoppia: dopo la pulizia effettuata domenica, è infatti tornato all'opera, con l'intenzione di togliere dalle spiagge libere il maggior numero di rifiuti possibile. Questa mattina, il gruppo si è ulteriormente ingrandito, raggiungendo quasi le trenta unità e consentendo la divisione in tre gruppi: il primo gruppo si è conjcentrato in zona Pizzolo, ripulendo soprattutto la stradina che conduce da Via Mulini alla spiaggia; il secondo gruppo è andato a ripulire la spiaggia sotto Piazzale Europa, il cosiddetto "Muntarozzu" o "Cathrami", mentre il terzo si è concentrato in zona Marinella.

Impressionante il numero di materiali ferrosi raccolti, tanto da aver bisogno dell'ausilio di una motopala, oltre a bottiglie di vetro e plastica abbandonate in spiaggia, e i soliti legnetti e canne di bambù. Questi ragazzi vanno applauditi per il loro impegno, privo di secondi fini, siano essi di lucro o propagandistici, ma solo tanta stanchezza nel vedere la nostra cittadina deturpata, e troppo spesso, le cicatrici dell'incivilità dilagante devono essere sanate da chi, probabilmente, si è sempre comportato in maniera corretta.

Vincenzo Laurendi