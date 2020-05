BAGNARA CALABRA Dopo l'emergenza coronavirus riapre lo storico bar De Forte

Riapre il bar De Forte

Lo storico bar De Forte riapre i battenti dopo più di due mesi di stop. Molte le nuove misure di sicurezza implementate al fine di rispettare l'ultimo DPCM per la sicurezza degli impiegati e dei clienti. Si aspetta quindi l'estate, ed in particolare il 12 giugno quando a Bagnara Calabra sarà istituita l'isola pedonale, in modo da poter posizionare i all'esterno e tavolini all'esterno e così affrontare questa stagione estiva che si preannuncia difficile.

