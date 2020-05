BAGNARA CALABRA Quando riaprirà l'ufficio postale d Porelli? Cittadini pronti alla mobilitazione

Ufficio Postale Porelli Il 16 maggio u.s. abbiamo letto sulla stampa locale un Comunicato di Poste Italiane che annunciava la progressiva riapertura degli uffici postali della provincia di Reggio Calabria dopo la fase di emergenza. Si parlava già del 92% della sua totalità e dell’encomiabile impegno dell’Azienda a dotare tutte le postazioni delle necessarie misure di sicurezza per tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini.

Come utenti dell’Ufficio di Porelli ci siamo rincuorati, anche perchè la risposta al nostro Comunicato/Appello dell’8 maggio da parte dell’Ufficio Stampa delle Poste di RC, era stata generica e fumosa, lasciandoci nel dubbio sul quando sarebbe stato riaperto lo sportello. Dubbio che sta diventando certezza visto che, anche per il mese di giugno, dovremo rivolgerci agli Uffici di Pellegrina o di Bagnara Centro per riscuotere la pensione o accedere ad altri servizi.

In questa sede vogliamo ricordare a Poste Italiane che proprio perchè, con la sua rete capillare, è parte integrante del tessuto economico e sociale dei territori, ha l’obbligo morale e istituzionale di comunicare in modo trasparente i suoi piani, tenendo conto della composizione della popolazione che usufruisce dello sportello di Porelli, (molto anziana), della conformazione geografica del paese, (che richiede necessariamente l’utilizzo di un mezzo di trasporto), e del quasi inesistente trasporto pubblico locale.

Pertanto, la prolungata chiusura dell’Ufficio Postale di Via 24 Maggio, non solo crea disagi ad una componente numerosa di utenti affezionati che vedrebbero la riapertura anche come simbolo di ritorno ad una desiderata normalità, ma, a nostro avviso, aumenta il rischio contagio per le lunghe file che si registrano presso l’Ufficio di Bagnara Centro. Come preannunciato in precedenza, senza una risposta esaustiva da parte di Poste Italiane, procederemo con le azioni di protesta consentite e ci rivolgeremo alle autorità competenti.

da un gruppo di cittadini porellesi