Domenica scorsa Scilla invasa dai turisti. Traffico in tilt

Scilla - TransitoTraffico in tilt la scorsa domenica nei pressi della via Marina. Ci sono voluti più di trenta minuti per raggiugere la spiaggia a causa della lunga fila di auto formatasi sulla strada statale 18. I turisti hanno invaso la spiaggia piantando ombrelloni e posizionando sedie sdraio nel tratto di spiaggia libera. Presi di assalto anche i bar della zona che hanno riaperto dopo la fine del lockdown.

A detto dei gestori è stato rispettato il distanziamento all’interno dei locali al fine di evitare gli assembramenti. Soddisfatti i proprietari degli esercizi commerciali che hanno più volte manifestato nelle settimane scorse la loro perplessità per una stagione estiva che stenta a decollare a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Unico neo la presenza massiccia di persone sul lungomare, questo ha reso più difficile il distanziamento sociale e non tutti indossavano la mascherina. << Si tratta di un turismo locale – spiega un esercente- non ci aspettavamo un boom di presenze, ma questo ci fa ben sperare. Siamo consapevoli che sarà un’estate diversa dalle altre. Questo non ci scoraggia. Scilla rappresenta sempre una meta ambita anche per le famiglie dei paesi limitrofi che scelgono la cittadina per una passeggiata domenicale>>.

Tina Ferrera