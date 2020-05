BAGNARA CALABRA Sgravi fiscali e isola pedonale al centro dell'incontro tra commercianti e Amministrazione Comunale

Bagnara - incontro Comune Commercianti Secondo incontro fra amministrazione comunale ed associazione commercianti ieri mattina a Palazzo San Nicola, dopo il primo confronto dello scorso 5 maggio in cui il sodalizio degli esercenti aveva avanzato delle precise richieste al sindaco Gregorio Frosina per la ripartenza dopo i mesi di lockdown. “Giocare d’anticipo” era la linea di Domenico Soldano, commissario dell’associazione, che aveva chiesto importanti sgravi fiscali per le imprese.

Se per la Tosap ci ha pensato il governo direttamente – “in attesa della dotazione economica”, precisano il primo cittadino Frosina, il vicesindaco Mario Romeo e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Oliverio, presenti in rappresentanza della giunta comunale – il discorso si complica per la Tari, per la quale l’associazione aveva chiesto l’annullamento per i tre mesi di chiusura delle attività (marzo, aprile e maggio) ed una riduzione al 50% per i restanti mesi dell’anno, come aiuto economico alle attività nel momento della ripartenza.

Allo studio, a quanto dichiarato dagli amministratori comunali, una soluzione per il taglio delle spettanze nei mesi di lockdown. Nulla di fatto per le sanificazioni dei locali privati, cui “un ente pubblico non può provvedere”, chiarisce Frosina. Capitolo area pedonale: Soldano, presente alla riunione assieme ad una delegazione di esercenti, aveva chiesto già nel primo incontro la chiusura al traffico veicolare della parte di Corso Vittorio Emanuele II consuetudinariamente destinata all’isola pedonale sin dal 1 giugno e fino al 31 ottobre; riapertura difficile, tuttavia, prima almeno della seconda settimana di giugno, a causa dell’emergenza rifiuti che impone interventi di raccolta e pulizia non ultimabili per l’inizio della prossima settimana. Il giorno dell’istituzione dell’area dovrebbe essere, secondo quanto dichiarato nel corso della discussione, venerdì 12 giugno, con più di una possibilità di poterla mantenere fino al ponte di Ognissanti.

Annunciato un nuovo programma e un nuovo calendario per la raccolta differenziata, oltre all’assunzione di trenta tirocinanti con contratti della durata di 12 mesi che verranno impiegati per interventi di decoro urbano. Presso le traverse che attraversano perpendicolarmente l’area pedonale in Corso Vittorio Emanuele saranno invece istituiti i parcheggi a tempo, in modo tale da permettere ai clienti dei negozianti al dettaglio di sostare con la propria automobile per il tempo necessario ad effettuare delle veloci commissioni.

Gianmarco Iaria