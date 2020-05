BAGNARA Sabato 30 maggio pulizia spiaggia. I giovani sperano nell'appoggio e nella partecipazione di tutti

Pulizia Spiaggia Ad oggi, purtroppo, sono comuni sentimenti di disinteresse e indifferenza verso quello che abbiamo di più caro in quanto cittadini: il nostro paese. Il degrado in cui versa Bagnara è un dato tristemente oggettivo, che è sotto gli occhi di tutti ogni giorno.

Noi, giovani di Bagnara, crediamo che il nostro paese possa rinascere e continuare a vivere, facendo della sua bellezza naturale un punto di forza. Questa è la nostra terra, è la nostra casa, e abbiamo il dovere di tutelarla e rispettarla ogni giorno, perché Bagnara merita molto di più! Per questi motivi, abbiamo organizzato il secondo appuntamento di un'iniziativa che ha avuto inizio domenica scorsa e che ha come obiettivo la pulizia della spiaggia dell'intero paese. Speriamo, al contempo, di sensibilizzare al rispetto dell'ambiente e risvegliare in tutti l'amore verso questa terra, al fine di renderlo il motore di una nuova Bagnara. Il primo incontro ha visto, con successo, la pulizia della spiaggia zona campo sportivo.

Sabato 30 maggio si procederà partendo da dove ci siamo fermati. Il punto di incontro sarà il Piazzale Musella alle ore 8:30. Per poter procedere in modo più organizzato, in base al numero di partecipanti, ci divideremo in gruppi. Invitiamo tutta la cittadinanza ad unirsi a questa azione di volontariato concreto, sperando in un'adesione sempre maggiore che possa coinvolgere dai più piccoli ai più grandi. Consigliamo ai volontari di munirsi di guanti, cappello e sacchi grandi per la raccolta dei rifiuti. Metteremo a disposizione il possibile. Noi giovani non vogliamo smettere di credere che una svolta è possibile, e speriamo nell'appoggio e partecipazione di tutti!