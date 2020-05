BAGNARA CALABRA Domenica 24 maggio pulizia della spiaggia. Iniziativa di un gruppo di giovani

Domenica Pulizia Spiaggia Il coronavirus e l'emergenza rifiuti non ferma a Bagnara Calabra la voglia di spendersi per migliorare l'ambiente e rendere vivibili luoghi e aree pubbliche. A lanciare una nuova iniziativa un gruppo di giovani bagnaresi che hanno deciso, per domenica 24 maggio, di pulire alcuni tratti di spiaggia della cittadina della Costa Viola.

<<Il nostro paese è la nostra casa - dicono - abbiamo il dovere di curarlo e prendercene cura. In questo periodo di emergenza rifiuti Bagnara, purtroppo, sembra ancora di più un paese abbandonato a se stesso, pronto al collasso. Vorremmo quindi fare qualcosa per cercare di portare un pò di lustro al paese". Con l’estate alle porte è fondamentale sia per i cittadini, sia per i turisti avere delle spiagge pulite e lo è soprattutto per l’ambiente e per il mare che non merita di ricevere rifiuti di ogni genere.

I giovani volontari invitano quindi la cittadinanza a partecipare, l’appuntamento è per Domenica 24 Maggio alle ore 8.45 presso il Piazzale Musella (catrame - muntarozzu). <<È consigliato - spiegano gli organizzatori - venire con un abbigliamento adatto e quindi provvisti di guanti, mascherina, scarpe e pantaloni lunghi. In base al numero di partecipanti sarnno formati dei gruppi che opereranno in diversi tratti della spiaggia. L’unione fa la forza - concludono - vi aspettiamo numerosi!>>

Red