BAGNARA CALABRA Nasce il comitato civico “Marinella Pulita”

Marinella PulitaNasce anche a Bagnara Calabra un comitato civico contro il degrado ambientale e l’emergenza rifiuti. “Marinella Pulita” questo è il nome scelto dai promotori dell’iniziativa. Tante le firme raccolte, corredate da foto ed immagini che nulla lasciano all’immaginazione. L’obiettivo è quello di risvegliare le coscienze di tanti cittadini costretti a subire le drammatiche conseguenze di un problema che oggi più che mai sta, sempre di più, condizionando la vita di tutti.

Il Comitato inizia la sua battaglia scrivendo ai Carabinieri del Comando Stazione di Bagnara Calabra, ai NAS, al Comune di Bagnara Calabra, alla Regione Calabria, e al capo di gabinetto del Governatore Jole Santelli, evidenziando la situazione di degrado in cui versa la cittadina della Costa Viola, in modo particolare il Rione Marinella, dove, da più di quindici giorni non viene ritirata la spazzatura.

La richiesta è quella di adottare quanto è necessario ed urgente affinchè vengano eliminate le numerose discariche abusive presenti all’interno del territorio comunale, che recano gravissimi danni all’ambiente e soprattutto alla salute dell'intera popolazione. A Marinella, sottolinea il Comitato, i problemi non mancano, e sono ancora li i segni e le ferite lasciate dalle mareggiate dello scorso dicembre, e che ancora aspettano interventi risolutivi.

L’attività di “Marinella Pulita”, viene specificato nel documento, vuole essere a sostegno dell’Amministrazione Comunale e fungere da pungolo per favorire provvedimenti utili a rimuovere le discariche a Marinella, e attivare un circolo virtuoso che porti ad un miglioramento generale delle condizioni di vita di tutti i residenti. Nelle prossime settimane altre iniziative saranno intraprese dal Comitato a tutela e a vantaggio dell’intero quartiere.

Car Trip