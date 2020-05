Figli di un dio minore: la paralisi giudiziaria ai tempi del Covid-19

togaEra il 9 marzo l’ultimo giorno in cui ho percorso, con il mio consueto “entusiasmo”, i corridoi del tribunale di Reggio Calabria. Entrando in cancelleria, ricordo di essermi imbattuta nel giudice che avrebbe dovuto trattare il mio procedimento. Stava consegnando il primo dei numerosi rinvii che ci avrebbero fatto compagnia da 70 giorni a questa parte.

Oggi il popolo delle partite IVA sta provando a ripartire. Oggi state prenotando le vostre sedute dal parrucchiere e dall’estetista di fiducia. Oggi state facendo colazione al bar, ed offrendo il caffè all’amico, che, finalmente, potete fermarvi a salutare. Oggi state facendo la vostra bella corsetta tonificante.

Oggi, mi dispiace per voi, avrete l’ennesimo rinvio, a data da destinarsi, di quel procedimento che tanto vi stava a cuore. Quel risarcimento che attendevate con trepidazione, chissà se lo vedrete mai. Quel marito che non sopportate più, me ne rincresce, ma un ministro, da qualche parte, ha deciso che dovrete tenervelo in casa per ancora qualche tempo.

La giustizia ed il suo carrozzone di fenomeni, hanno deciso che il coronavirus si annida insidiosamente nei faldoni delle cancellerie, nei fascicoli di parte, nelle borse degli avvocati. Il virus è classista, decide di assalire solo chi ha una laurea in legge, e possibilmente, un’abilitazione all’esercizio dell’avvocatura.

In tutto questo, come se non bastassero i disagi dovuti a questa sosta forzata, proprio mentre giudici e cancellieri in meritato “smartworking”, continuano a percepire regolarmente le loro retribuzioni, la nostra categoria, oltre a non vedere il becco di un quattrino, subisce i malumori e le proteste delle parti in causa, che pretenderebbero la definizione immediata dei loro procedimenti.

Signori, siamo seri. Il simpatico esserino coronato, non è fuggito dalla dittatura dagli occhi a mandorla, per rieducare gli addetti del settore, affetti da un’atavica proverbiale forma di lentezza cronica, da sempre “leit motiv” dell’apparato giudiziario italiano.

L’avvocatura, seppur categoria mai ufficialmente “fermata” dal governo, ad oggi non ha ricominciato a discutere in sede di tribunale, salvo poche tipologie di procedimenti, trattate da remoto o in modalità cosiddetta “cartolare”, mentre gli accessi agli uffici restano tutt’ora interdetti e limitati ai soli casi “di vita o di morte”.

Piccola parentesi tecnica. Forse la modalità “cartolare” resterà l’unico lato positivo nel caos della tragedia. E’ stato finalmente dimostrato che è possibile fare a meno di inutili step procedurali, come le udienze di precisazione conclusioni, sostituendole con scambio di note conclusive da depositare con le modalità telematiche, già utilizzate. Dei geni, non c’è che dire, ci voleva giusto una pandemia mondiale per capirlo.

“Eh, ma il contraddittorio? Il diritto di replica?” Rilassatevi, stakanovisti dell’udienza di precisazione conclusioni. Garantito dallo scambio telematico delle note, esattamente come stare in udienza, e mettiamoci anche il lato positivo del non dover salutare per forza la controparte antipatica o il giudice che mal sopporti.

Il settore penale no, su quello rimango una “romantica” delle arringhe de visu o live action, che dir si voglia: l’espressione del giudice che si è seccato di ascoltarti, il difensore dell’imputato che si sbraccia, filosofeggia, dà fondo a tutto il repertorio giurisprudenziale pur di far assolvere il suo assistito. E poi, il caldo allucinante delle aule, il chiacchiericcio in sottofondo. Pura poesia.

Mentre sto scrivendo, sul mio cellulare e sulla mia email, continuano ad arrivare le notifiche dei decreti di rinvio, sebbene ufficialmente il 12 maggio siano ricominciati a decorrere i termini dei procedimenti.

Butto un occhio sulle date decise dai giudici, e suppongo che, considerata la situazione, mi toccherà tirar fuori un lato spirituale: 2021-2022. Se Dio vuole andremo a discuterle. I procedimenti considerati non urgenti (e sono la maggior parte, incluse le separazioni ed i divorzi, ve lo assicuro), subiscono l’ennesimo differimento.

Adesso, vi prego, venite ancora una volta a dire che la colpa è degli avvocati, se i procedimenti non si definiscono. Sul serio, venite, avrei giusto un filino di rabbia repressa da esternare. Cari assistiti, non l’abbiamo deciso noi, fatevene una ragione. Urlate, imprecate, mandateci a quel paese, dateci le colpe di questi rinvii, o se preferite, direttamente la colpa della pandemia.

Ancora una volta l’avvocatura è il capro espiatorio. Gli avvocati sono i cattivi, il male assoluto, i nullafacenti che non hanno voglia di lavorare, i sanguisughe che chiedono ma non danno, i menefreghisti che non sfondano la porta del giudice per convincerlo che avete ragione e tutto il mondo è contro di voi.

Quelli che non schioccano le dita per far piovere soldi di risarcimenti a palate, perché non lo vogliono fare. Quelli che, sono inutili perché il problema “lo posso risolvere da solo, l’avvocato non serve”.

E forse è proprio per questo che, adesso, nessuno si straccia le vesti in merito all’assurda paralisi della giustizia. Forse perché ormai, abituati alle inefficienze, alle lungaggini, e spesso, anche all’inutilità di molti procedimenti, quanto potrà mai nuocere un anno in più o in meno, ad un settore da sempre disastrato?

Che sia l’inizio della fine per la nostra categoria? Ad oggi non è possibile prevederlo con certezza, nonostante le circostanze non depongano favorevolmente. Nel frattempo andiamo avanti, con la consapevolezza che nulla sarà come prima.

Se un giorno torneremo ad affollare le aule, non ci saranno vincitori e soccombenti: per la prima volta, nella storia dell’avvocatura, avremo vinto tutti, indistintamente, la nostra causa.

Avv. Maria Domenica Zoccali