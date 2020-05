BAGNARA CALABRA Coronavirus, Giuseppe Iannì è “guarito”: doppio tampone negativo

Giuseppe Iannì >. Con queste parole Giuseppe Iannì, Direttore di Cucina presso la Costa Diadema, sbarcato a Piombino il 23 aprile scorso, ha salutato il suo rientro a casa.

Ieri, invece, ha chiuso definitivamente la sua esperienza con il Covid-19. A sancirlo l'ordinanza del Sindaco di Bagnara Calabra che ha posto fine alla quarantena per lui e la sua famiglia, ma prima ancora i due tamponi effettuati presso l'Asp di Reggio Calabria che hanno dato entrambi esito negativo. Per Giuseppe Iannì tutto è cominciato l'8 marzo scorso con alcuni episodi febrili a bordo della Costa Diadema che si sono risolti nell'arco di ventiquattro ore senza conseguenze. Il 2 aprile non appena la nave è approdata a Piombino è stato sottoposto a tampone e test sierologico. Il tampone ha dato esito negativo mentre il test sierologico ha rilevato la presenza di anticoporpi immunizzanti IGC che indicano una infezione da virus. Pertanto ha continuato l'isolamento a bordo fin quando il 14 aprile è stato sottoposto a secondo tampone con esito negativo.

Il resto è storia di Bagnara, tampone il 25 aprile, esito positivo ed isolamento per lui, la moglie e la figlia. Giuseppe non ha mai avuto problemi di salute in questa lunga quarantena, continuamente monitorato dal Dipartimento sanitario ASP di Reggio Calabria, e seguito dal suo medico di fiducia. Iannì da uomo di mare sa che non sempre la navigazione è tranquilla, e questa vicenda, affrontata con grande coraggio, in sintonia e con l'appoggio totale della sua famiglia lo ha fortificato. Appena possibile tornerà a bordo e continuerà a fare quello che ha sempre fatto, andare per mare. Da dodici anni lavora sulle navi Costa Crociere, e nonostante la giovane età viene considerato un veterano, un grande professionista ed un perfetto uomo di mare.

