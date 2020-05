BAGNARA CALABRA Rifiuti, il Comune pensa ai cassoni per superare l'emergenza

Rifiuti a Marinella E' vera emergenza a Bagnara Calabra, soprattutto a Marinella dove i rifiuti depositati sul lungomare rilasciano nell'aria un forte odore nauseabondo. E' di ieri la notizia che sarà la Regione Puglia a farsi carico dello smaltimento dei rifiuti calabresi, ma al momento il sindaco Gregorio Frosina deve fronteggiare un'emergenza che rischia di diventare sanitaria, se non non si provvederà al più presto al ritiro della spazzatura depositata lungo le strade e davanti alle abitazioni.

Dopo la protesta degli abitanti di Marinella, e le continue segnalazioni che giungono al Comune il Primo Cittadino sembra intenzionato ad utilizzare dei cassoni per cercare di smaltire gran parte dei rifiuti depositati ormai da giorni, e che hanno formato delle microdiscariche in più punti del paese. Nella giornata di oggi se ne saprà di più sul piano di intervento di rimozione della spazzatura, su chi se ne dovrà fare carico, e su dove saranno momentaneamente posizionati i cassoni, in attesa dello smaltimento definitivo.

