Fase 2 a Bagnara riaprono Bar Pasticcerie e Gelaterie Anche a Bagnara Calabra riaprono bar, pasticcerie e gelaterie. Andamento lento per tutti e con tutte le cautele del caso, ma si comincia a lavorare. A dire il vero non tutti ancora hanno aperto, alcuni storici locali della cittadina della Costa Viola lo faranno nei prossimi giorni.

Nel frattempo l'entusiasmo e la voglia di tornare a servire i propri clienti è tanta. E' così per il Bar Pasticceria Minutolo, Dolce Passione e Trocadero, tutti sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele. E in attesa delle decisioni dell'Amministrazione Comunale sulla data di partenza dell'isola pedonale il sorriso non manca agli operatori commerciali, e sopratutto la volontà di prepararsi al meglio per la stagione estiva ormai imminente. (Car Trip)