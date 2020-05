Covid- 19 quello sconosciuto ancora in agguato

coronavirusBisogna continuare a essere responsabili per superare da vivi la Fase 2.

Improvvisamente è come se i contagi da Covid-19 e il numero di morti giornalieri non facessero più notizia. Succede sempre così in Italia l’informazione è monotematica: per mesi un tema fa da padrone poi improvvisamente cede il passo a qualche altro soggetto. Nel caso dell’emergenza Covid-19 questo potrebbe trarre in inganno e costare caro a tutti.

Il virus è in circolazione e non possiamo permetterci di abbassare la guardia, anzi, questo della convivenza col pericolo è il momento più delicato. Il desiderio di tornare liberi è grande però attenzione agli spostamenti e alle frequentazioni non sappiamo chi incontra chi, non possiamo controllare e sapere tutto. Questo virus è altamente contagioso. Non possiamo permetterci passi falsi, rischieremo di vanificare i sacrifici di 70 giorni.

In Cina nonostante avessero azzerato i contagi, dopo una quarantena durissima, il virus è tornato a mietere le sue vittime e questo noi non possiamo permettercelo. La riapertura graduale riguarda le attività economiche non è un ritorno alla normalità; dobbiamo lavorare per affrontare una nuova normalità. Dobbiamo essere accorti, limitare gli spostamenti, e rispettare le regole: distanziamento sociale, mascherina e mani igienizzate spesso. Oppure questa ripartenza durerà quanto un battito di ciglia.

La nostra salute e quella delle persone è il bene più importante. Fino ad oggi lo Stato ha provato a metterla al primo posto ora tocca a noi.

Roberta Macrì