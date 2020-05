Camera di commercio di Reggio Calabria: al via dal 20 maggio il bando per le imprese della Città Metropolitana

Ninni Tramontana Con un intervento straordinario di 2 milioni di euro, la Camera di commercio di Reggio Calabria si pone accanto alle imprese della Città Metropolitana per sostenerle in questa delicata fase economica, facilitando una rapida ripresa delle attività.

Come anticipato nei giorni scorsi, è stato pubblicato il Bando camerale che prevede la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all’abbattimento del 100% del tasso di interesse sui finanziamenti contratti dalle imprese reggine per far fronte alle difficoltà economiche sopraggiunte a causa dell’emergenza Covid-19 e che s’inserisce nel novero delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 125 del Decreto “Cura Italia”, convertito in legge.

Possono accedere al contributo le micro, piccole e medie imprese reggine che, a partire dall’8 aprile 2020, hanno stipulato contratti di finanziamento non superiori a € 80.000 per esigenze di liquidità, consolidamento delle passività a breve, investimenti produttivi.

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione secondo i seguenti massimali:

- contributo massimo pari a € 2.000 per i finanziamenti di importo fino a € 25.000;

- contributo massimo pari a € 3.500 per i finanziamenti di importo superiore a € 25.000 e fino a € 50.000;

- contributo massimo di € 5.000 per i finanziamenti di importo superiore a € 50.000 e fino a € 80.000.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale, sul sito http://webtelemaco.infocamere.it. , a partire dalle ore 11:00 del 20 maggio 2020 alle ore 19:00 del 15 luglio 2020.

Il Bando con la relativa documentazione è visionabile e scaricabile sul sito camerale www.rc.camcom.gov.it.