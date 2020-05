Emergenza rifiuti, triste pagina dii storia scritta ieri a Bagnara

Polizia a MarinellaBAGNARA CALABRA - Una triste pagina di storia quella scritta ieri a Bagnara a causa dell’emergenza rifiuti. Questa problematica, che si trascina ormai da più di un anno, si palesava come una bomba ad orologeria pronta a esplodere e così è stato. Ieri la protesta, di un gruppo di cittadini esasperati, accompagnata poi dal gesto estremo di scaricare i rifiuti davanti Palazzo San Nicola.

Troppo facile nascondersi dietro il ritornello: “E’ un problema che non riguarda solo Bagnara”. E’ triste e poco consolatorio sapere che moriremo, a Bagnara e in qualche altro comune, a causa dei nostri rifiuti. Da qualche giorno osservo il paese che si presenta come una terra desolata, abbandonata: cumuli di spazzatura, odori nauseabondi e topi che hanno colonizzato non pochi angoli della Città. In diversi punti delle le vie di collegamento tra i rioni e le frazioni bagnaresi i colatoi o, come diciamo, le cunette e canalette sono ostruite da foglie, terra e altri materiali questo impedisce il drenaggio dell’acqua determinando allagamenti e frane. Per non parlare della rete fognaria al collasso basta un filo di pioggia e le strade cittadine diventano lagune.

I cittadini non vengono più ascoltati nelle loro esigenze, si è perso il senso della Comunità. Questo non è il tempo delle accuse ma il tempo delle responsabilità, non è il tempo delle scuse, a cui ormai non crede più nessuno, è il tempo dei fatti. E’ il momento di aprire gli occhi e osservare la realtà, non si può più fare finta di non vedere. E’ necessario prendere coscienza del problema e affrontarlo definitivamente. Bagnara ha vissuto il proprio Medioevo ora è tempo di Rinascenza.

Roberta Macrì