Emergenza rifiuti, è rivolta a Bagnara. Spazzatura abbandonata davanti al Comune

Rifiuti abbandonati davanti al Comune Arrivano dai social alcune immagini che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Dopo giorni di tensione questa sera a Bagnara Calabra sono stati abbandonati rifiuti di vario genere davanti alla sede del Comune della cittadina della Costaviola. Il gesto di protesta è da considerarsi legato alle contestazioni degli ultimi giorni relative ai problemi sulla raccolta dei rifiuti.

Dopo le proteste di ieri e di oggi quanto sta succedendo stasera dimostra che la situazione è sfuggita al controllo istituzionale, politico ed amministrativo. Numerosissime le persone che questa sera si sono riversate in piazza Matteotti portando con se rifiuti di vario genere non raccolti da giorni. Evidentemente chi ha abbandonato la spazzatura in Piazza Matteotti non è rimasto soddisfatto delle risposte avute oggi dall'Amministrazione Comunale, e manifesta così il proprio dissenso. Non si registravano da anni episodi di questo tipo, e le immagini che ormai girano di chat in chat e sui social sono laceranti e lasciano l'amaro in bocca in tutti coloro che amano Bagnara.

