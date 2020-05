Turismo, il Decreto Rilancio non soddisfa le associazioni di categoria. In gioco la sopravvivenza di molte imprese

roma-antica La situazione di questi ultimi mesi sull’emergenza sanitaria per il Coronavirus sta mettendo in evidenza un quadro generale di assoluta gravità per tutta l’industria turistica italiana. Il Governo ha approvato il decreto “rilancio” e quasi tutte le associazioni di categoria sono sul piede di guerra perché le misure adottate non consentiranno di rilanciare l’economia turistica italiana e la stagione estiva è a rischio e molte imprese potrebbero non sopravvivere.

Nelle ultime ore, infatti, gli albergatori si dicono sconfortati ed evidenziano che nessuna delle proposte che era stata presentata al Governo è stata accolta. Gli addetti ai lavori hanno chiesto parte delle risorse della cassa integrazione alle aziende turistiche che recuperano i livelli occupazionali, come accade in altri Paesi; dare un ristoro alle imprese alberghiere obbligate a star chiuse pari al 50% della perdita di fatturato per non portare i libri in tribunale e di riattivare l’art. 8 della legge 388/2000 che rilanciò gli investimenti in Italia, destinandola solo al turismo. Lamentano disparità di trattamento con altri settori marginali dell’economia italiana facendo emergere che il turismo non è mai stato considerato come il petrolio d’Italia, pur rappresentando il 13,2% del PIL nazionale, per un valore economico di 232 miliardi di euro, con quasi il 15% dell’occupazione totale per 3,5 milioni di occupati, senza considerare l’indotto.

Uno scenario che ha ripercussioni negative pur con le dovute rassicurazioni del Governo sulla tenuta dell’economia e sulla perdita di posti di lavoro. Federalberghi, infatti, ha rilevato nel mese di marzo un vero e proprio tracollo delle presenze negli esercizi ricettivi (-92,3% per gli stranieri e -85,9% per gli italiani) e ad aprile il mercato dell’ospitalità si è completamente fermato (-99,1% per gli stranieri e -96,4% per gli italiani), perdendo circa 106mila posti di lavoro stagionali.