BAGNARA CALABRA In fila tra i rifiuti per entrare alle Poste Centrali

Poste Centrali - Rifiuti In questi mesi di emergenza coronavirus i cittadini di Bagnara Calabra hanno sopportato di tutto. Hanno fatto quarantena, rinunciato alla passeggiata in Via Marina, al caffè con gli amici, ed hanno imparato la disciplina, il rispetto delle regole imposte dalle autorità, e soprattutto hanno scoperto che fare la fila può diventare un piacevole passatempo.

In fila davanti al supermercato, alle farmacie, e ai luoghi di maggiore utilità. E poi anche alle Poste Centrali dove la fila, a causa della chiusura degli uffici sparsi nel territorio comunale, in alcuni giorni era veramente lunga. Ma qui i cittadini, in astinenza di contatti sociali hanno cominciato a chiacchierare, scambiarsi opinioni, e discettare del più e del meno.

Negli ultimi giorni, alla fila, al dover aspettare a lungo il proprio turno, e magari ormai anche a corto di argomenti, l'attesa è diventata ulteriormente "fastidiosa" a causa di un odore nauseabondo che promana dai rifiuti, abbandonati ormai da parecchi giorni, lungo tutto il percorso realizzato dagli addetti all'ufficio postale per favorire il distanziamento sociale.

Stamattina qualcuno non ce l'ha fatta più, ed ha anche appeso un cartello per evidenziare ciò che è sotto gli occhi di tutti: "Vergogna - è scritto nel foglietto attaccato alle transenne - solo per ricordarvi che qui c'è un ufficio dove la gente perbene deve fare la fila per entrare". Non è chiaro a chi deve essere ricordato, l'unica cosa certa, e di cui i cittadini sono preoccupati è quella, dopo aver affrontato l'emergenza virus, di non doverne affrontare un'altra visto che i rifiuti non solo davanti alle Poste Centrali, ma in tutta la cittadina non vengno ritirati da giorni.

Car Trip