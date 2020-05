BAGNARA CALABRA IMU aree fabbricabili, Cittadinanza Attiva Pellegrina scrive al Sindaco: "parere ministeriale toglie ogni dubbio"

Pellegrina di Bagnara CalabraCittadinanza Attiva Pellegrina scrive al Sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina sulla questione IMU.

Ill.mo Signor Sindaco,

sono decorsi più di quattro mesi da quando il Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Finanza Locale, con “parere motivato”, ha sgombrato ogni dubbio, ove mai ce ne fossero stati, sulla possibilità di procedere immediatamente alla revisione dei valori venali delle aree fabbricabili, ma ad oggi, per quanto ci risulta, non è stato emesso alcun atto di indirizzo in tal senso.

Per avere copia del parere ministeriale, non è bastata una richiesta di accesso agli atti a Lei indirizzata in data 01.02.2020, rimasta inevasa, e neppure un’istanza di riesame al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” dell’Ente datata 11.03.2020.

Abbiamo dovuto, in data 4 maggio u.s., rivolgerci al Sig. Prefetto di Reggio Calabria per avere in 24 ore dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente quanto da Lei ignorato per 90 giorni.

Signor Sindaco, in questo braccio di ferro al quale ci ha costretti a cimentarci non ha vinto nessuno!

Ha perso per l’ennesima volta la città di Bagnara; ha perso l’Istituzione che Lei rappresenta; ha perso la trasparenza, la chiarezza e il confronto leale con i cittadini; ha perso Lei (ed i suoi collaboratori), l’ennesima occasione di confronto con un’associazione che ha sempre tenuto un comportamento propositivo e collaborativo con le istituzioni, nell’interesse dei cittadini.

L’approvazione del bilancio 2020, anche se prorogata, è alle porte e la (ri)conferma per il decimo anno consecutivo dei valori determinati nell’anno 2010, peraltro ormai palesemente errati, come ripetutamente affermato da molteplici sentenze della Commissione Tributaria di Reggio Calabria, sarebbe un atto che calpesta non solo il senso di “giustizia sociale” che il Suo ruolo istituzionale ha l’obbligo di tutelare in materia IMU, ma allo stato dei fatti determinerebbe una chiara violazione di legge, essendo la riconferma di valori palesemente fuori mercato,in aperto contrasto con l’art.5 del D. Lgs n. 504/92 che statuisce che “per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione”.

Non è più tempo di esitazioni bensì - qualunque sia stata la ragione, peraltro oramai palese a tutti, che l’ha portata a restare sordo alle legittime richieste dei cittadini - di intervenire in modo spedito e definitivo, per rimettere ordine in una materia che per troppo tempo è stata sacrificata sull’altare del pareggio di bilancio.

L’associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina, come già comunicato con missiva del 9 marzo u.s., vuole continuare a dare il suo fattivo contributo alla soluzione del problema, e per tale ragione, lavorando suun campione rappresentativo di sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che hanno rideterminato il valore nelle diverse zone dell’area di Pellegrina per le annualità 2011-2016, elaborando una media ponderata degli stessi, è giunta alla conclusione che per tali annualità il giusto valore medio di mercato dei terreni edificabili siti in Pellegrina è pari ad € 72,00 (anziché quello applicato dall’Ente di € 247,00 mq.) e che lo stesso possa ritenersi ragionevolmente confermabile (se non addirittura modificabile a ribasso, considerato l’aggravarsi della crisi del mercato immobiliare) per l’anno 2020 e per quelli pregressi.

Questo procedimento di valutazione del valore medio di mercato delle aree fabbricabili utilizzato per la zona di Pellegrina, può essere anche applicato per Ceramida, Solano e Bagnara Centro, addivenendo così in tempi brevissimi ad una correttastima da utilizzare nella programmazione finanziaria 2020, che dovrà essere approvata entro il 31 luglio prossimo.

Come associazione riteniamo che il nostro compito, di confronto leale con le istituzioni e di stimolo alla loro azione positiva trovi, nella chiarezza del “Parere Ministeriale” da noi invocato, la parola ultima sull’argomento “rettifica dei valori venali delle aree fabbricabili”; il resto è solo polemica politica che non ci appartiene.

Ci sono i tempi tecnici e le condizioni per intervenire, adesso va messa in campo la volontà di farlo che ricade esclusivamente su di Lei e la Sua Giunta.

Distinti saluti

Parere Ministero 1

Parere Ministero 2