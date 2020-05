BAGNARA CALABRA Chiusura ufficio a Porelli: le precisazioni di Poste Italiane

Poste Italiane - CovidIn riferimento all’articolo “BAGNARA CALABRA Porelli ufficio a Porelli, gli abitanti del piccolo borgo pronti a protestare” dell’8 maggio, Poste Italiane precisa che la chiusura della sede di via XXIV Maggio è temporanea ed è parte del piano adottato dall’Azienda a tutela di cittadini e lavoratori.

In questo periodo l’accesso agli Uffici Postali è gestito e regolamentato per rispondere in modo efficace al piano di prevenzione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Poste Italiane, pertanto, invita tutti a recarsi negli uffici esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale e di rispettare le regole di distanziamento sociale.

Inoltre si ricorda che per tutte le operazioni postali e finanziarie è disponibile la sede di Bagnara Calabra centro che dista 1 km da quella di Porelli, aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8:20 alle 19:05, ed il sabato fino alle 12: 35.