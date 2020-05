VILLA SAN GIOVANNI Torna il mercato settimanale

merc villa

Primo mercato dopo l'emergenza Covid è stato riaperto, in via sperimentale, a Villa San Giovanni, permettendo la vendita solo di generi alimentari. Oltre ad essere stato spostato, per mantenere le direttive regionali e nazionali, è stata realizzata un area di attesa ed un percorso specifico per contingentare l'afflusso e la circolazione, nel rispetto del distanziamento sociale.

