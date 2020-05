BAGNARA CALABRA Elicottero dei Vigili del Fuoco in azione per recuperare un uomo caduto in un dirupo (VIDEO)

elicottero vigili del fuoco Di seguito pubblichiamo il video dell'intervento effettuato nel pomeriggio di oggi dai Vigili del Fuoco di Bagnara Calabra, Palmi, e dal nucleo Speleo Alpino Fluviale di Reggio Calabria. Di seguito pubblichiamo il video dell'intervento effettuato nel pomeriggio di oggi dai Vigili del Fuoco di Bagnara Calabra, Palmi, e dal nucleo Speleo Alpino Fluviale di Reggio Calabria.

Fondamentale l'intervento di un elicottero del reparto volo VVF di Salerno che, con perizia e grande professionalità, è risucito a recuperare un uomo che è caduto in un dirupo per cause in via di accertamento. Da menzionare noltre il comportamento tenuto dal comandante della Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra Davide Lombardo che ha voluto seguire da vicino le operazioni di salvataggio; scendendo con i Vigili del Fuoco e alcuni volontari lungo un costone notevolmente insidioso e assicurandosi personalmente dello stato di salute dell'uomo. (Car. Trip.)

