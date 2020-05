BAGNARA CALABRA Ufficio postale chiuso a Porelli, gli abitanti del piccolo Borgo pronti a protestare

Poste Porelli Gli utenti di Porelli, popoloso rione di Bagnara Calabra, si chiedono come mai l’Ufficio Postale di Via 24 Maggio non ha ancora riaperto i battenti. Il 14 aprile scorso era tornato operativo lo sportello di Solano Inferiore e il 20 quello di Pellegrina. Ad oggi, invece, nessuna notizia per quanto riguarda lo sportello di Porelli.

Con tutta la comprensione possibile per l’attuale fase di emergenza, non si capisce perchè venga abbandonata un’utenza che per volumi e numero di transazioni non è da meno di altre zone del paese. Prima di procedere con una raccolta di firme da inviare al Prefetto e a tutte le autorità locali, i porellesi si augurano che il presente appello venga raccolto dalla Direzione di Poste Italiane e che, a stretto giro, vengano rese note le decisioni in merito alla riapertura dell’Ufficio. In questa fase tanto delicata per la salute e la sicurezza dei cittadini, è impensabile creare disagi proprio a quelle fasce più fragili come gli anziani.

La presenza dello sportello postale a Porelli così come nelle frazioni di ogni Paese della Città Metropolitana, non soddisfa solo un bisogno di servizi essenziali, ma è una presenza concreta dello Stato e delle Istituzioni. Con tutta la gratitudine nei confronti dell’Arma dei Carabinieri che si è resa disponibile a consegnare le pensioni direttamente a casa degli anziani soli e non autosufficienti, gli abitanti del piccolo Borgo si aspettano di tornare ad avere un ufficio postale a servizio dell'intero quartiere.

ReD