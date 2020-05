BAGNARA CALABRA Rientri dal nord, 33 persone si sono registrate nel sito della Regione Calabria. 11 sono già rientrate a Bagnara

rientri dal nord Sono 33 le persone che ad oggi si sono registrate nel sito della Regione Calabria per fare rientro a Bagnara Calabra. Di queste, 11 sono già rientrate nella cittadina della Costa Viola, e dopo aver fatto il tampone si sono messe subito in quarantena in attesa dei risultati. Di loro si sta occupando anche il Comune di Bagnara Calabra, è probabile che nelle prossime ore il Sindaco Gregorio Frosina debba emanare delle apposite ordinanze.

I controlli, fino al momento, sembrano funzionare. Ad attendere chi arriva dal nord o da altre località, le forze dell'ordine ed i sanitari che fanno parte dell'equipe dei laboratori mobili. Ogni viaggiatore viene sottoposto al controllo della temperatura, informato sull'obbligo di registrarsi sul sito della Regione Calabria e posto in isolamento domiciliare. I tamponi, invece, vengono effettuati solo su base volontaria. Se il test sarà negativo, verrà ripetuto per una maggiore sicurezza e se anche il secondo non rileverà la presenza del Covid, il soggetto potrà interrompere la quarantena.

ReD