Coronavirus, quinto caso positivo a Villa San Giovanni

mgr

<<Cari concittadini mi duole confermare un quinto caso positivo nella nostra città. La donna è già in quarantena e si sta provvedendo ad effettuare le opportune verifiche nella sua rete di contatti insieme all’ASP di RC. Vi esorto oggi più che mai a seguire le disposizioni del Governo. Vi invito a rispettare il distanziamento sociale ora più che mai per scongiurare ulteriori contagi che in questa fase potrebbero portare ognuno di noi a perdere tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad oggi. Vi prego siate responsabili. Rispettate le regole>>.