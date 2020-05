SCILLA L’associazione Santa Giorgia e Dintorni chiede al Presidente Conte di sostenere le iniziative ed i progetti dell’area della Costa Viola

FGFrancesco Giordano, presidente dell’associazione “Santa Giorgia e Dintorni” lancia un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte perché sostenga le iniziative ed i progetti nell’area della Costa Viola portati avanti dalla stessa associazione culturale anche sulla base degli accordi presi con la rete di cento venti Comuni italiani aderenti all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi” condotta da Margherita Iellamo, responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori filone sanità. <

Questo territorio ad altissima vocazione turistica sarà tra i più penalizzati della Calabria se non dell’intero Meridione nell’entrante stagione estiva, specialmente balneare. L’area comprende oltre Scilla anche i comuni di Palmi, Bagnara Calabra e Villa San Giovanni, le cui economie turistiche si fondano sull’indotto balneare>>.

Tra le richieste, la possibilità di compensare le prevedibili perdite del settore ristorativo ed alberghiero in vista di una stagione turistica estiva priva della clientela internazionale e nazionale; maggiori investimenti in formazione e specializzazione per impiegare fruttuosamente il periodo di costretta inattività da parte degli imprenditori e dei lori dipendenti ed impiegati; una rimodulazione ed efficientamento della locale rete delle Pro Loco, con particolare menzione al Comune di Scilla, annoverato tra i cento borghi più belli d’Italia.

Viene anche chiesto un sostegno al volontariato e nell’associazionismo impegnatosi durante la pandemia, nonché un sostegno ai grandi attrattori culturali che troveranno il loro nuovo fondamento nel periodo post crisi, quali la Biblioteca di Scilla, il Castello Ruffo, i collegamenti mari e monti e le infrastrutture civili, come l’Ascensore di Scilla. L’associazione Santa Giorgia si avvale nelle attività intraprese della collaborazione della Triade commissariale del comune di Scilla, del dottore Giovanni Girolamo Tornatora e del dottore Sandro Borruto.

Tina Ferrera