Caronte & Tourist: attraversamento dello Stretto, da oggi le corse da 5 diventano 8

caronte Comunicato ufficiale di Caronte & Tourist che annuncia, a partire da oggi, mercoledì 6 maggio, in forza dell’autorizzazione concessa alla Compagnia per far fronte alla accresciuta domanda di traghettamento conseguente all’avvio della cosiddetta “Fase 2”, l'incremento delle corse effettuate nello Stretto che da 5 diventano otto.

Secondo il nuovo calendario, la prima nave lascerà Rada San Francesco alle 06,00, mentre le corse successive sono previste alle 07,20; 10,00; 12,00; 15,20, 17,20; 19,00 e infine alle 21,00. Da Villa San Giovanni prima partenza alle 06,40 e poi alle 08,00; 10,40; 12,40; 16,00; 18,00; 19,40 e infine alle 21,50.



Riordiamo che dal 4 maggio è permesso il traghettamento anche a quanti tornano nella propria residenza o domicilio oltre che ai pendolari dello Stretto; al personale di Forze dell’Ordine, Forze Armate e Vigili del Fuoco; agli operatori sanitari e ai soggetti in situazione di grave e comprovata necessità. Restano - si legge in una nota diffusa da C&T - i controlli all’imbarco, operati come sempre da personale sanitario e forze dell’ordine.