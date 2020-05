BAGNARA CALABRA Riapre il mercato settimanale

Anche il sindaco Gregorio Frosina, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo, non ha mancato di raccomandare a tutti di collaborare con le forze dell’ordine affinché tutto proceda per il meglio. L’ordinanza firmata ieri dal Sindaco prevede la dislocazione del mercato settimanale nella nuova area fino al 17 di maggio, non è escluso, comunque che anche dopo, possa diventare sede definitiva.

