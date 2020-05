Una lezione su continuità ed innovazione: da Degli Atti a Tralongo

Sergio Tralongo a Melia per il GeoParco«Questo è il primo compleanno del compianto direttore Sergio Tralongo ed in questo 2020, in cui ricorrerà sul finire dell’estate anche il centenario dalla nascita del direttore Amerigo Degli Atti, sono molti gli interrogativi che impongono riflessioni, per le quali la quarantena ha concesso il tempo.

Oggi più che mai il pensare ad una crescita anteposta allo sviluppo, ad un benessere delle comunità locali affinché possano essere in grado di essere accoglienti, specie nell’entroterra aspromontano, sono tematiche fondamentali. L’esperienza dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Reggio, avviata da Amerigo Degli Atti negli anni Sessanta, ha trovato un passaggio di testimone strabiliante nella ahinoi troppo breve, quanto intensa, scuola del Parco d’Aspromonte coordinato da Sergio Tralongo. Sulla scia di tale continuità sarà bene fondare l’innovazione del nostro domani».

Così il presidente Francesco Ventura dell’associazione “Famiglia Ventura”, in un intervento per commemorare la memoria del direttore reggino, scomparso lo scorso 20 novembre.

«Il prossimo 3 novembre, quando a Sant’Alessio in Aspromonte si rinnoverà l’appuntamento col Convegno “Franco Mosino”, discuteremo dell’intreccio tra la vita del professore e del direttore Degli Atti: il loro ruolo all’interno della locale sezione del CAI, l’impegno nella rivista “Calabria Turismo” e la militanza in una coesione metropolitana attorno a valori di cultura ed identità. In questo dialogo ideale che ha coinvolto uomini e montagna, le radici del passato siano legate ai frutti del futuro».

È tuttora aperto un concorso d’idee per la realizzazione di un’opera d’arte celebrante la V edizione dell’iniziativa, ideata ed organizzata da Francesco Ventura ed autofinanziata dall’associazione di cui è presidente. Il bando è disponibile online, si chiuderà il 15 luglio, l’iscrizione è gratuita e la migliore proposta riceverà un premio in denaro da parte della Famiglia Ventura, valevole come anticipo per la realizzazione dell’opera.