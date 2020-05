BAGNARA CALABRA Domani riparte, nel nuovo sito, il mercato settimanale del martedì

Mercato settimanale - alim - ort Riparte nella cittadina della Costa Viola il mercato settimanale. Nell'ordinanza firmata dal Sindaco di Bagnara Calabra vengono indicate alcune prescrizioni a cui dovranno attenersi sia gli operatori commerciali sia i cittadini. Per prevenire ogni forma di assembramento delle persone i posteggi degli ambulanti autorizzati saranno dislocati nel seguenti siti:

- Tratto del Corso Vittorio Emanuele II° - delimitato dalla Via Genova alla Via Canalello Valletta;

- Via SS. Pietro e Paolo; - Via Medina (parte Sud).

<<Al riguardo - recita l'ordinanza del Sindaco - le attività di vendita consentite sono limitate esclusivamente al settore merceologico dei prodotti alimentari e ortofrutticoli. Gli Stands di vendita devono essere posizionati tra loro osservando una distanza minima pari a 3 mt. Agli operatori commerciali, debitamente autorizzati alla vendita, è prescritto l'obbligo di utilizzare guanti e mascherine, di disporre di guanti monouso da distribuire all'utenza prima di maneggiare prodotti ortofrutticoli, e di adottare nel maneggio di beni alimentari ogni scrupolosa e utile misura anti-contagio, avendo cura di evitare contatti diretti con i clienti e di vigilare sul rispetto delle successive norme da parte della clientela. L'accesso agli stands di vendita da parte dell'utenza, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, dovrà avvenire munito di mascherine e guanti in lattice, andrà effettuato disponendosi in file ordinate con distanziamento interpersonale di almeno un metro e avendo cura di velocizzare le attività di acquisto, al fine di consentire l'ordinato accesso al maggior numero di utenti>>.

Soddisfazione è stata espressa dall'Anva - Confesercenti Reggio Calabria, e in particolare dal direttore Rosario Antipasqua: <<questo è solo il primo passo, dopo il settore dei generi alimentari e dell'ortofrutta tocca anche agli settori merceologici. In merito posso già annunciare che quanto prima ci siederemo a ragionare con l'Amministrazione Comunale per mettere tutti nelle condizioni di tornare a lavorare al più presto>>.

Red