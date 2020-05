Tamponi per chi dal 4 maggio rientra in Calabria: ecco come e dove

tamponiSi invitano i residenti in arrivo a sottoporsi al test con tampone rino-faringeo secondo le modalità di seguito elencate. Per coloro che raggiungeranno la propria residenza con mezzo proprio saranno allestiti dei laboratori mobili in base alla provincia di residenza, secondo la seguente disposizione:

Provincia di Cosenza/Crotone: Autostrada A2 – AREA DI SERVIZIO FRASCINETO OVEST

Provincia di Catanzaro/Vibo Valentia: Autostrada A2 – AREA DI SERVIZIO LAMEZIA OVEST

Provincia di Reggio Calabria: Autostrada A2 – AREA DI SERVIZO ROSARNO OVEST

Per coloro che raggiungeranno la propria residenza attraverso l’utilizzo del treno, saranno allestiti dei laboratori mobili nelle seguenti stazioni ferroviarie: SCALEA, PAOLA, LAMEZIA TERME, VIBO PIZZO, ROSARNO, GIOIA TAURO, VILLA SAN GIOVANNI, REGGIO CALABRIA.

Per coloro che raggiungeranno la propria residenza attraverso l’utilizzo del mezzo aereo, sarà allestito un laboratorio mobile presso gli arrivi dell’aeroporto di Lamezia terme.

Si precisa che, coloro che si sottoporranno al test, a seguito di comunicazione dell’esito negativo e valutazione da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP di appartenenza, potranno interrompere l’isolamento domiciliare previsto dal punto 3 dell’Ordinanza del Presidente delle Regione Calabria n. 38 del 30 Aprile 2020.

Così la Protezione Civile Regionale della Calabria