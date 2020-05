BAGNARA CALABRA Il "Ritrovo il Gabbiano" apre in Germania, a Gauting

Ritrovo Il Gabbiano E' una storia di passione, di lavoro, di intraprendenza quella dei giovani fratelli Bagnato. In tempi di coronavirus in cui il futuro, per molti, appare nebuloso, da Bagnara Calabra parte una nuova sfida imprenditoriale, una nuova vita per chi è abituato a lavorare duramente e a non avere confini mentali e geografici.

Il "Ritrovo il Gabbiano" apre a Gauting in Germania un nuovo punto vendita esportando i prodotti artigianali della tradizione calabrese e la maestria dei maestri pasticcieri della cittadina della Costa Viola. Bar, pasticceria, gelateria e naturalmente non mancherà tra i prodotti di punta il torrone artgianale.

Il "Ritrovo il Gabbiano" si trova in Germania in Via BahnhofstraBe 11, 82131 Gauting.

L'augurio è che questa nuova iniziativa possa portare ai fratelli Bagnato tantissime gioie e soddisfazioni.

Redazionale - CostaViolaNews.it