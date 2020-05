BAGNARA CALABRA Cambia sede, e riparte da martedì prossimo il mercato settimanale. Per ora solo il comparto alimentare

Domenico Borrello - Anva Confesercenti - Reggio Calabria Cambia sede e riparte da martedì prossimo il mercato settimanale. Per ora solo il comparto alimentare. Ad annunciarlo, dopo un incontro oggi al Comune di Bagnara Calabra con il sindaco Gregorio Frosina, presenti alcuni membri della Giunta, funzionari comunali e Polizia Locale, Domenico Borrello Presidente Anva Confesercenti Reggio Calabria.

La nuova sede, almeno per ora, è stata individuata nella zona di San Pietro e Paolo. Ad essere interessata sarà parte di Via Medina, Via Genova, e l'area adiacente alla Scuola Elementare "V. Morello". In questa prima fase a partire sarà il comparto alimentare, ma già si pensa anche all'abbigliamento e agli altri settori merceologici. Di fatto il mercato settimanale torna all'antico posizionando autmarket e bancarelle in un'area già occupata in passato.