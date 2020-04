BAGNARA CALABRA Iniziati i lavori di pulizia e riqualificazione della Villa comunale

Vasca Villa Comunale - Bagnara Calabra Dopo le segnalazioni, gli articoli e i servizi di CostaViolaNews.it stamattina una squadra di operai ha iniziato i lavori di pulizia, manutenzione del verde, e riqualificazione della Villa Comunale. Ieri, a dare la propria disponibilità, e di "Quelli della Villa" è stato Bruno Bagalà. Il gruppo già in passato, e più volte, si è occupato della Villa Comunale.

Non è ancora chiaro se alla fine dei lavori la Villa sarà riaperta. Dal 4 maggio è prevista la riapertura di ville, parchi e giardini, tocca al Sindaco decidere, così come stabilito dall'ultimo decreto del presidente Giuseppe Conte: "E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalle norme". Così il Dcpm.

Red